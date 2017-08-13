События

14:02 13.08.2017

Исследователи сравнили значимость мужских и женских персонажей в кинематографе

Анализ сценариев показал, что герои-мужчины чаще говорят о сексе и смерти, а некоторые героини зачастую вообще не нужны для сюжета

Языковой анализ сценариев примерно тысячи фильмов за последние несколько десятилетий показал, что зачастую из сюжета можно убрать женские персонажи и на суть фильма это принципиально не повлияет, сообщает The Times со ссылкой на данные исследования Школы инженерии им. Витерби при Университете Южной Калифорнии.

Анализ текстов был проведен с помощью программы, и специалисты по компьютерной лингвистике выяснили, что женские персонажи в среднем на пять лет моложе мужских, а их роли чаще всего требуют использования лексики, "связанной с семейными ценностями".

В то время как реплики мужских персонажей затрагивают темы достижения и успеха, смерти и секса, а также чаще используют бранные выражения.

У киногероев-мужчин в принципе больше слов: 37 тысяч реплик против 15 тысяч у женщин.

"Сценаристы сознательно или подсознательно принимают устоявшиеся взгляды на гендерные роли, что влияет на их работу", - говорится в исследовании.

В ходе анализа выяснилось, что сценаристов-мужчин в семь раз больше, чем сценаристов женщин. Режиссеров-мужчин в 12 раза больше. Киноперсонажей мужского пола примерно в 2,5 раза больше, чем киногероинь женского пола.

Однако, если на обсуждениях сюжета фильма присутствуют женщины-сценаристы, актрисы в этом фильме получают на 50% больше экранного времени, нежели обычно.

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Интерфакс-Украина
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