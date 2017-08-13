Глава объединенного комитета начальников штабов ВС США начал турне по странам Азии

Председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд в воскресенье прибыл в Южную Корею в рамках азиатского турне, сообщает канцелярия южнокорейского президента.

Ожидается, что в рамках это визита Дж.Данфорд проведет в понедельник встречу с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. На ней также будут присутствовать помощник южнокорейского президента по национальной безопасности Чун Ю Ен и южнокорейский коллега Дж.Данфорда Ли Сун Чжин.

Из Южной Кореи Дж.Данфорд отправится в Китай и Японию.

Основной темой этого турне являются проблемы региональной безопасности.