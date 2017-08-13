События

13:07 13.08.2017

В Кентукки вслед за Виргинией решили избавиться от памятников конфедератам

Мэр города Лексингтон штат Кентукки (США) заявил, что после событий в Виргинии, где произошли столкновения на митинге националистов, тоже намерен демонтировать два памятника периода конфедераатов.

Как сообщает Associated Press, речь идет о двух монументах перед бывшим зданием суда.

Мэр Джим Грей намерен уже во вторник 15 августа просить городской совет дать ему разрешение снести памятники генералам Джону Ханту Моргану и Джону Кэбеллу Брекинриджу. Оба были видными военными начальниками времен Гражданской войны в США, выступая на стороне Конфедерации, Брекинридж также был вице-президентом США при президенте-демократе Джеймсе Бьюкенене - последним лидером страны перед расколом и Гражданской войной.

В субботу 12 августа в соседней Виргинии произошли столкновения на акции недовольных планами демонтировать в Шарлоттсвилле памятник генералу Конфедерации Роберту Ли. По последним данным, погибли три человека: женщина, которую на смерть сбил врезавшийся в толпу автомобиль. Кроме того, погибли двое полицейских, которые находились в рухнувшем вертолете. Полицейские принимали участие в пресечении беспорядков во время митинга.

В штате Виргиния введено чрезвычайное положение.

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