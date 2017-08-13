В одном из клубов шведского города Мальме произошла стрельба

Три человека получили ранения под утро воскресенья во время стрельбы в одном из клубов шведского города Мальме, сообщает национальное радио.

По его данным, двое пострадавших поступили в больницу Сконского университета Мальме с опасными для жизни ранениями. Третий получил легкие ранения.

По первоначальным данным, на мероприятие, проходившее в клубе минувшим вечером и ночью, пришел неприглашенный гость. Его попросили удалиться, он ушел, но затем вернулся в сопровождении вооруженного человека, который открыл стрельбу сначала в потолок, а потом по собравшимся.

Район происшествия оцеплен. Полиция ведет поиски стрелка.