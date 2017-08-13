События

12:30 13.08.2017

В одном из клубов шведского города Мальме произошла стрельба

Три человека получили ранения под утро воскресенья во время стрельбы в одном из клубов шведского города Мальме, сообщает национальное радио.

По его данным, двое пострадавших поступили в больницу Сконского университета Мальме с опасными для жизни ранениями. Третий получил легкие ранения.

По первоначальным данным, на мероприятие, проходившее в клубе минувшим вечером и ночью, пришел неприглашенный гость. Его попросили удалиться, он ушел, но затем вернулся в сопровождении вооруженного человека, который открыл стрельбу сначала в потолок, а потом по собравшимся.

Район происшествия оцеплен. Полиция ведет поиски стрелка.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

В Харькове спасатели ликвидировали крупный пожар

Украинец пытался провезти через границу в Польшу 27 кг наркотиков

В Херсонской области в ДТП погибли 5 человек, среди них 1 ребенок

В штате Виргиния произошли столкновения между белыми националистами и их противниками

Крупнейший в Украине паспортный сервис открылся в Киеве на площади Победы

ПОСЛЕДНЕЕ

В Кентукки вслед за Виргинией решили избавиться от памятников конфедератам

Участники парада "Одесса Прайд – 2017" прошли половину пути и сели под памятником Дюку

Более 30 раз выезжали пожарные Херсонщины на тушение возгораний сухой травы

Иран увеличивает финансирование ракетной программы в ответ на санкции США

Трамп осудил насилие в Вирджинии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цены на термобелье на price.ua
РЕКЛАМА