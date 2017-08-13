Более 30 раз выезжали пожарные Херсонщины на тушение возгораний сухой травы

За сутки на территории Херсонской области произошло 36 пожаров и возгораний, в том числе 31 пожар сухой травы и лесной подстилки, на тушение которых выезжали пожарно-спасательные подразделения ГСЧС.

"Только новотроицкие пожарные 6 раз тушили разного рода возгорания. По четыре раза на пожары в экосистемах вызывались бойцы Каховкского и Великоалександровского районов. Новоронцовским спасателям пришлось ликвидировать возгорание стерни на скошенном поле на площади около 1 га", - сообщает в воскресенье утром пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

Причины пожаров устанавливаются, хотя в большинстве случаев подобные возгорания происходят по вине людей, а именно - из-за неосторожного обращения с огнем, отмечают в ГСЧС.