События

10:37 13.08.2017

Украинец пытался провезти через границу в Польшу 27 кг наркотиков

Пограничники Львовского отряда совместно с таможенниками в пятницу обнаружили крупную партию наркотических веществ в микроавтобусе в пункте пропуска "Угринов" на границе с Польшей, сообщают в Государственной пограничной службе Украины.

"Так, в пункт пропуска «Угринов» на границе с Польшей, прибыл микроавтобус «Mercedes» польской регистрации. При осуществлении мер контроля служебная собака пограничников, натренированная на поиск наркотиков, среагировала на конструктивные полости иномарки, где было обнаружено 26 пакетов белого порошка. Гражданин Украины намеревался вывезти в Польшу почти 27 килограммов наркотических веществ с содержанием трамадола и фентанила", - сообщают в ведомстве в субботу.

По данному факту в Нацполицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения по статье 305 УК Украины (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, или фальсифицированных лекарственных средств).

На данный момент партию наркотических веществ изъяли и вместе с владельцем передали сотрудникам управления СБУ во Львовской области.

Продолжается экспертиза.

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