События

10:11 13.08.2017

Трамп осудил насилие в Вирджинии

Президент США Дональд Трамп осудил события в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния), назвав их "абсолютным проявлением ненависти и фанатизма".

"Мы внимательно следим за ужасными событиями в Шарлоттсвилле", - подчеркнул он.

Д.Трамп сообщил, что поговорил с губернатором Вирджинии Терри Маколиффом. "Мы сошлись во мнении, что ненависть и такое разделение должны остановиться прямо сейчас", - сказал он.

"Сейчас нам жизненно необходимо быстро восстановить закон и порядок, и защитить жизни невинных. Ни один гражданин не должен бояться за свою безопасность в нашем обществе. И ни один ребенок не должен бояться выходить на улицу играть или быть со своими родителями", - отметил президент США.

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс в свою очередь сообщил о начале расследования, которое будет проведено при полной поддержке со стороны министерства юстиции.

В штате введен режим чрезвычайного положения.

Выступления, переросшие в беспорядки, произошли в Шарлоттсвилле после того, как ультраправые выступили против планов местных властей убрать из городского "Парка эмансипации" статую генерала Роберта Ли, выступавшего в годы гражданской войны в США на стороне конфедератов.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

В Херсонской области в ДТП погибли 5 человек, среди них 1 ребенок

В штате Виргиния произошли столкновения между белыми националистами и их противниками

Крупнейший в Украине паспортный сервис открылся в Киеве на площади Победы

Жители Северного полушария увидят метеорный поток Персеиды

Буря в Польше привела к гибели пяти человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Эрдоган верит в налаживание отношений с ФРГ после выборов в бундестаг

НАБУ расследует 389 уголовных производств

Один человек погиб и 19 пострадали в результате столкновений в американском городе Шарлоттсвилл

Гражданина США незаконно удерживали в реабилитационном центре Полтавы

Губернатор штата Виргиния призвал зачинщиков столкновений в Шарлоттсвилле разойтись по домам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Price ua
РЕКЛАМА