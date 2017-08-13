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10:01 13.08.2017

Эрдоган верит в налаживание отношений с ФРГ после выборов в бундестаг

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется на улучшение отношений с Германией после выборов в бундестаг 24 сентября, заявил он в эфире турецкого телевидения, сообщает DW.com.

"Этим уже занимались Франция и Австрия, а теперь мы видим, что Германия взяла на вооружение ту же стратегию. Я думаю, что эта ситуация улучшится после выборов", - прокомментировал Р.Эрдоган.

Отношения Германии и Турции уже долгое время крайне напряжены. В частности, в июне Берлин принял решение о выводе солдат бундесвера с турецкой военной базы "Инджирлик". Причиной ухода стали запреты Анкары на посещение немецкими депутатами военного контингента, расквартированного на базе.

В качестве обоснований турецкая сторона выдвигала различные поводы, например, принятие бундестагом резолюции, в которой события 1915 года в Османской империи были признаны геноцидом армянского народа. Следующим поводом стало предоставление Берлином политического убежища турецким военным, бежавшим из страны после неудавшейся попытки путча в июле 2016 года.

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