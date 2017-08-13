События

09:24 13.08.2017

Один человек погиб и 19 пострадали в результате столкновений в американском городе Шарлоттсвилл

Один человек погиб и по меньшей мере 19 пострадали в результате столкновений в городе Шарлоттсвилл в американском штате Вирджиния, где проходят акции протеста ультраправых и их противников, сообщает британская телерадиокомпания "Би-би-си".

"Я убит новостью о том, что здесь погиб человек. Я призываю всех людей доброй воли расходиться по домам", - написал мэр города Майк Зигнер в своем "Твиттере", слова которого приводит "Би-би-си".

Подробностей о погибшем не сообщается. Неизвестно, погиб ли он в результате наезда автомобиля, который произошел днем, или в другом месте

В социальных сетях появились сообщения о том, что скончалась женщина, однако официального подтверждения этой информации нет.

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Интерфакс-Украина
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