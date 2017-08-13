События

09:38 13.08.2017

В Херсонской области в ДТП погибли 5 человек, среди них 1 ребенок

В Херсонской области вблизи с. Нечаево произошло ДТП, в результате которого погибли 5 человек, в том числе 1 ребенок, и пострадали 2 человека, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"На автодороге вблизи с. Нечаево Алешковского района 12 августа в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 5 человек (из них 1 ребенок) и пострадало 2 человека", - информируют в ГСЧС в воскресенье.

Пострадавшие госпитализированы с травмами разной степени тяжести в лечебное учреждение.

Причины ДТП расследуют правоохранительные органы.

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Интерфакс-Украина
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