События

09:47 13.08.2017

НАБУ расследует 389 уголовных производств

В Национальном антикоррупционном бюро Украины по состоянию на 31 июля занимаются расследованием 389-ти уголовных производств, сообщают в НАБУ.

"По состоянию на 31 июля 2017 детективы НАБУ осуществляют расследование 389 уголовных производств, совокупный размер предмета преступления в которых составляет более 87 млрд грн", - информируют в бюро.

Также сообщается, что в течение месяца семи лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений.

Общее количество подозрений по состоянию на конец июля достигло 225, в отношении 125-ти лиц составлены обвинительные акты.

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