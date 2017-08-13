Гражданина США незаконно удерживали в реабилитационном центре Полтавы

В Полтаве в так называемом реабилитационном центре "Волна" незаконно удерживали гражданина США и еще 20 человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.

"В пятницу, 11 августа 2017 года, работники органов прокуратуры Полтавщины в так называемом реабилитационном центре «Волна», расположенном в Полтаве, обнаружили 36 человек, которые лечились от наркозависимости. В ходе опроса 21 гражданин сообщил, что их держали на территории незаконно, ограничивая личную свободу. Один из мужчин сказал, что он является гражданином США", - информируют в прокуратуре в субботу.

Информация о гражданстве мужчины подтверждена, по этому поводу проинформировали Посольство США в Украине.

Досудебное расследование в уголовном производстве начато полицией Полтавской области. Сведения о данном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований Украины по ч. 1 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы).