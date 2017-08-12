События

18:38 12.08.2017

Только 38% пассажирских вагонах оборудованы кондиционерами – "Укразализныця"

Несмотря на аномальную жару в Украине, 62% пассажирских вагонов не оборудованы системами кондиционирования воздуха, сообщают в ПАО "Укрзализныце".

"Укрзализныця" информирует пассажиров о том, что большинство вагонов не оборудованы системами кондиционирования воздуха. Этим летом пассажиров обслуживают 3100 пассажирских вагона, из которых системой кондиционирования воздуха оборудованы только 38% - это 1168 вагонов, 62% - нет. Почти во всех плацкартных вагонах системы кондиционирования воздуха не предусмотрены конструкционно", - проинформировала пресс-служба госкомпании в субботу.

Главной причиной в "Укрзализныце" назвали отсутствие финансирования из госбюджета на обновление подвижного состава.

Также в "Укразализныце" сообщают о возможных задержках пассажирских поездов из-за применения ограничения скорости по причине перегрева путей.

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Интерфакс-Украина
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