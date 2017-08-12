События

17:44 12.08.2017

Акция протеста против незаконной вырубки участков леса в Киеве собрала полторы сотни активистов в знойный субботний день

Около 150 жителей разных районов столицы и представителей ОУН проходят маршем по правительственному кварталу Киева в субботу с требованием остановить незаконную вырубку столичных лесов и прекратить "земельный дерибан".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", сначала активисты с плакатами и флагами пришли под здание Генеральной прокуратуры Украины.

К ним сразу же вышел представитель ведомства, который принял жалобы и обращения.

Аналогичный пакет документов протестующие отнесли к зданию МВД, затем направились к администрации президента.

В акции принимают участие жители столичного района Водогон (поселок Днепровской водной станции) и дома по Обуховской, 60. По словам националистов, они "просто поддерживают местных жителей в борьбе с беззаконием".

Акция проходит мирно, порядок вдоль маршрута охраняет большое количество правоохранителей.

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