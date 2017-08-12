Тело погибшего в июне под Попасной бойца Нацгвардии Александра Бойко доставлено в Северодонецк

В Северодонецк Луганской области доставлено тело полковника спецназа Национальной гвардии Украины Александра Бойко, убитого в бою под Попасной 3 июня 2017 года, сообщил директор департамента коммуникации украинского МВД Артем Шевченко.

"После долгих поисков тело убитого 3 июня в бою под Попасной полковника спецназ Нацгвардии Александра Бойко доставлено в Северодонецк", - написал А.Шевченко на своей странице в микроблоге "Твиттер" в субботу.

По информации СМИ, командир разведгруппы одного из полков Нацгвардии 35-летний А.Бойко погиб в начале июня 2017 года во время выполнения боевого задания в Луганской области, однако его тело найдено не было, и офицер считался пропавшим без вести.

"Центр журналистских расследований" со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии сообщал, что А.Бойко 3 июня пропал без вести и по неподтвержденным данным удерживается одним из террористических подразделений ОРДЛО.

Жена бойца Нацгвардии Светлана на своей странице в соцсети Фейсбук писала, что требует от командования НГУ и министра внутренних дел Украины Арсена Авакова информацию о судьбе ее мужа, но пока не получила ответа.

Она также самостоятельно продолжала разыскивать пропавшего супруга. "Разыскивается Бойко Александр Александрович, командир разведгруппы "Вега", исчез днем 03.06.2017 года вблизи поселка Екатериновка Луганской области, в районе леса возле Кабанячего поля недалеко от станции Садовая. Был на задании во главе группы, ночевала в Золотом в расположении 24 ОБМП. На задание из населенного пункта группа вышла в 6:00 утра в составе 6 человек. На машине "скорой помощи" группа выехала на старый опорник ВСУ возле Кабанячего поля. Около 17:00 группа вернулась в расположение 24 ОБМП, но без своего командира, моего мужа Бойко А.А", - неоднократно писала она на своей странице в Фейсбук.