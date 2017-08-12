Борис Джонсон призвал КНДР взять на себя инициативу по нормализации отношений с США
Северная Корея несет ответственность за обострение отношений с США, и потому именно она теперь должен предпринимать шаги по нормализации ситуации, заявил в субботу глава британского МИД Борис Джонсон.
"Северокорейский режим является причиной возникновения этой проблемы, и теперь им надо ее решить", - написал он в "твиттере".
Honoured to deliver @LowyInstitute's annual #LowyLecture at Sydney Town Hall pic.twitter.com/Mcl2clBvB8— Boris Johnson (@BorisJohnson) 28 июля 2017 г.