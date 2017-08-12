События

16:13 12.08.2017

Борис Джонсон призвал КНДР взять на себя инициативу по нормализации отношений с США

Северная Корея несет ответственность за обострение отношений с США, и потому именно она теперь должен предпринимать шаги по нормализации ситуации, заявил в субботу глава британского МИД Борис Джонсон.

"Северокорейский режим является причиной возникновения этой проблемы, и теперь им надо ее решить", - написал он в "твиттере".

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