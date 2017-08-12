В июле зафиксировано наибольшее количество нарушений свободы слова и избиений с начала года

В июле текущего года Институт массовой информации (ИМИ) зафиксировал в Украине 28 случаев нарушений свободы слова и прав журналистов. Это наибольшее количество нарушений зафиксировано с начала года, сообщает в субботу пресс-служба ИМИ данные ежемесячного мониторинга "Барометр свободы слова".

В июле также зафиксировано наибольшее количество избиений журналистов, которые произошли с начала года - 6 случаев.

По данным мониторинга, в январе целом было зафиксировано 15 случаев нарушений свободы слова в Украине, в феврале - 21, в марте - 16, в апреле - 26, в мае - 24, в июне - 20.

"В июле наибольшее и одинаковое количество нарушений зафиксировано в двух категориях - "избиение, нападения" и "препятствование законной журналистской деятельности" - по 6 соответственно. Количество избиений журналистов в июле выросло по сравнению с предыдущими месяцами (июнь - 3, май - 3, апрель - 1, март - 1, февраль - 1, январь - 0). Случаи нападений и избиений произошли в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, в Виннице, Николаеве и Черкассах", - сообщает ИМИ.

Нарушения свободы слова и прав журналистов в июле ИМИ зафиксировал в 15 областях Украины. В частности, лидером таких нарушений в этом месяце стали Киев, Николаевская и Волынь, где зафиксировано по 4 случая соответственно.

Нарушали в июле право журналистов на профессию, согласно мониторингу ИМИ, частные лица, правоохранители, местная и центральная власть, хакеры, представители судебной ветви власти и коммунальных предприятий.

Количество препятствования по сравнению с июнем немного уменьшилась (июнь - 10 май - 9, апрель - 8, март - 3, февраль - 7, январь - 5). В то же время эта категория с начала года остается лидером по нарушениям свободы слова.

Из шести случаев препятствования три произошли в Николаеве, где представителей власти толкали журналистов, не пускали в кабинет, возмущались присутствием СМИ в сессионном зале.

Кроме того, в июле ИМИ зафиксировал 5 случаев угроз, 4 случая интернет-давления, по 2 случая ограничения доступа к публичной информации и политического давления. Также по 1 случаю повреждения имущества журналистов, судебных исков против СМИ и от журналистов.

Повреждения имущества касалось возгорания автомобиля харьковского журналиста, редактора информационного портала "Инсайдер инфо", собкора агентства "Крымские новости" Игоря Русина. Сам И.Русин убежден, что машину подожгли, поскольку очень много совпадений - сайт атакуют хакеры, были две попытки сломать админку, три попытки сломать его аккаунт.

Как отмечает ИМИ, случаи интернет-давления связаны с DDoS-атаками на сайт LB.ua, давления на сайт города Запорожье 061.ua и на глуховская газету "Неделя", а также атаки большим количеством звонков с неизвестных номеров мобильного телефона шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной в день рождения, 8 июля. Хакерской атаке на сайт LB.ua и свой мобильный Кошкина связывает с борьбой против застройки Сенного рынка в Киеве, о публикуемые материалы на сайте.