События

15:31 12.08.2017

Крупнейший в Украине паспортный сервис открылся в Киеве на площади Победы

В Киеве на площади Победы в субботу открылся самый большой в Украине центр "Паспортный сервис" по оформлению биометрических загранпаспортов и ID-карт.

Как сообщается на сайте ГП "Документ", паспортный сервис разместился на третьем этаже универмага "Украина" (г.Киев, площадь Победы, 3). Его площадь составляет 1400 кв. м.

Для приема документов, фотографирования и снятия биометрических данных будут использоваться 27 рабочих станций. Получить готовые документы граждане смогут в 9 окошках выдачи.

Новый паспортный центр будет функционировать по принципу открытого пространства и сможет принять более 1,5 тыс. человек в день.

В субботу, 12 августа, центр "Паспортный сервис" на площади Победы работал в тестовом режиме с 11:00 до 15:00. Все остальные паспортные сервисы Киева 12 августа работали с 10:00 до 15:00.

В воскресенье, 13 августа, столичные паспортные сервисы не работают.

По информации ГП "Документ", новый столичный центр стал 26-м в сети "Паспортного сервиса".

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