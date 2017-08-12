События

14:22 12.08.2017

Жители Северного полушария увидят метеорный поток Персеиды

Пик метеорного потока Персеиды можно будет наблюдать в ночь на 13 августа, напоминает "Би-би-си".

Персеиды — это метеорный поток, который ежегодно появляется в августе со стороны созвездия Персея. Он возникает, когда Земля на своем пути встречается с частицами льда, пыли и пород, выброшенными в межзвездное пространство при приближении к Солнцу кометой Cвифта — Таттла. Эти частицы проникают в атмосферу Земли со скоростью более 150 км/ч и сгорают в ней.

Для наблюдения за метеорным дождем не нужны никакие астрономические приборы, поэтому насладиться ночным звездным зрелищем может любой желающий.

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Интерфакс-Украина
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