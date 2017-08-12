События

14:19 12.08.2017

Буря в Польше привела к гибели пяти человек

Неожиданно сформировавшаяся буря привела к гибели пяти человек в Польше, сообщают в субботу европейские СМИ.

Среди жертв - две девочки, которые вместе со сверстниками отдыхали в летнем лагере. Из-за сильного ветра ночью на их палатку рухнули деревья. Кроме того, еще около 20 детей получили травмы.

Причиной гибели еще трех человек тоже стали поваленные деревья.

Кроме того, из-за бури около 500 тыс. жилых домов остались без электричества в северных и южных районах Польши.

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Интерфакс-Украина
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