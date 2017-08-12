События

14:15 12.08.2017

В Японии развернут системы Patriot на случай ракетной угрозы КНДР

Японские военные в субботу разворачивают противоракетные комплексы Patriot в районах, над которыми могут пролететь северокорейские ракеты в случае их пуска в сторону острова Гуам, сообщает телеканал NHK.

По его данным, усовершенствованные версии этих комплексов Patriot Advanced Capability (PAC-3) развертывают в префектурах Симане, Коти и в районе города Хиросима.

Ранее в этой неделе в КНДР предупредили, что могут запустить несколько ракет таким образом, чтобы они упали в море всего в нескольких десятках километров от Гуама, где расположены американские военные базы. Предполагается, что японские PAC-3 как раз готовят на случай, если США потребуется помощь в уничтожении этих ракет.

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Интерфакс-Украина
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