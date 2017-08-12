Тракторист пострадал в результате подрыва на мине во время полевых работ в Донецкой области

В Бахмутском районе Донецкой области во время выполнения сельскохозяйственных полевых работ вблизи с.Луганское на взрывном устройстве подорвался трактор, пострадал тракторист, сообщает полиция Донецкой области.

"Сегодня в 07:40 в дежурную часть Бахмутского отдела полиции поступило сообщение о том, что на поле трактор наехал на мину. В результате взрыва водитель 1954 года рождения получил телесные повреждения. Пострадавший доставлен в больницу", - сказано в сообщении на сайте полиции Донецкой области в субботу.

Также взрывом повреждены элементы техники.

На месте работает сводный отряд полиции и эксперты-взрывотехники. Проводится проверка.

Данный факт зарегистрирован в журнале Единого учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях.

В полиции отмечают, что с начала года это шестой случай в Донецкой области, когда трактор наталкивается на взрывное устройство.