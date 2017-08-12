События

13:18 12.08.2017

В Одесской области сгорело 8 дач

В с.Калиновка Лиманского района Одесской области в результате пожара уничтожено 8 дачных домов, жертв нет, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"11 августа в 15:27 в с.Калиновка Лиманский района территории садового общества вследствие выжигания сухой травы, возник пожар с дальнейшим распространением огня на деревянные дачные дома", - сообщает пресс-служба ГСЧС в субботу.

На момент прибытия на место первого подразделения спасателей огнем было охвачено 8 дачных домов на территории площадью около 300 кв.м

"В 19:00 подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован и не допущено распространение огня на соседние дома", - сказано в сообщении.

Жертв и пострадавших нет.

В результате пожара огнем уничтожено 8 дачных домов.

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