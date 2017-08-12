В Украине в ближайшие сутки удержится жара

В Украине в ближайшие сутки 13 августа сухую погоду будет определять поле повышенного давления, и лишь западная часть страны окажется под влиянием атмосферного фронта, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях ожидаются дожди, местами грозы, град, шквалы 17-22м/с, в Карпатском регионе местами сильные дожди. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 7-12м/с.

Температура ночью 13-18°, днем 21-26°, в Хмельницкой области до 30°, в Карпатах 15-20°.

На остальной территории без осадков, лишь в Одесской области днем возможны кратковременные грозовые дожди. Ветер преимущественно восточный, 5-10м/с.

Температура ночью 16-21°, в южной части до 23°; днем 29-34°, на юге и востоке местами 35-37°.

В Киеве 13 августа без осадков; температура ночью 18-20°, днем 32-34°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 13 августа самая высокая температура днем была 36,6° в 2010 году, самая низкая ночью 8,6° в 1928 году.

В Украине 14 августа на Правобережье местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах – град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью на западе страны 10-15°; на остальной территории 15-20°, местами на юге и востоке 21-24°; днём в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 23-28°, на остальной территории 29-34°, на юге (кроме Одесской области) и востоке страны до 37°.

В Киеве 14 августа местами кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 18-20°, днем 23-25°.

По состоянию на 9:00 субботы, 12 августа, температура воды в Черном и Азовском морях была 24-27°, в Днепре возле Киева 24°.