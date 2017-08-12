Боевики обстреляли жилые кварталы Новолуганского, повреждена газовая труба

Незаконные вооруженные формирования обстреляли жилые кварталы пос.Новолуганское в Бахмутском районе Донецкой области, повреждена газовая труба, опора ЛЭП и выбиты окна двух домов, сообщает украинская сторона Совместного центра по координации и контролю прекращения огня (СЦКК) на Донбассе.

"Украинская сторона СЦКК сообщает 12 августа около 5:0 во время обстрела позиций сил АТО в районе поселка Новолуганского вблизи Светлодарска под огонь боевиков также попали жилые кварталы населенного пункта. В результате обстрела НВФ ОРДО из пушек БМП, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в жилом доме по переулку Пушкина была повреждена газовая труба и опора линии электропередач, выбиты стекла, посечены осколками стены, веранда и забор", - сказано в сообщении украинской стороны СЦКК на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Фейсбук в субботу.

Кроме того, согласно сообщению, в легковом автомобиле ВАЗ-2106, который был припаркован возле дома, осколками противотанковых гранат выбиты стекла, пробиты колеса и корпус.

"К счастью, никто из жителей дома не пострадал. Лишь чудом в доме не произошел пожар в результате возгорания газа, который вытекал из поврежденной трубы. В соседнем доме по переулку Пушкина осколками противотанковой гранаты посечены стены и забор", - сказано в сообщении.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что боевики, пренебрегая всеми нормами международного гуманитарного права, в очередной раз поставили под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. "Такими действиями руководство ОРДО раз продемонстрировало свое нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей", - сказано в сообщении.