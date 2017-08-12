Из красноградского ИВС сбежали 2 арестованных, 1 задержан

В Краснограде Харьковской области из изолятора временного содержания во время прогулки в пятницу около 15.00 двое арестованных отогнули металлическую арматуру с решетки перекрытия прогулочного двора и сбежали.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, один из сбежавших - 28-летний житель Сахновщинского района, подозреваемый в разбое, другой - 20-летний житель Кегичевки, подозреваемый в краже.

"Около 21-00 сотрудниками сектора уголовного розыска Красноградского отдела полиции в ходе проведения розыскных мероприятий в пгт Зачепиловка вблизи железнодорожного вокзала был задержан 28-летний беглец. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины. Поиски второго беглеца продолжаются",- говорится в сообщении.

В информации также сообщаются приметы разыскиваемого мужчины: рост 165 см, волосы русые, телосложение худощавое, глаза голубые. Имеет многочисленные татуировки по всему телу.