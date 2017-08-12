События

11:58 12.08.2017

Из красноградского ИВС сбежали 2 арестованных, 1 задержан

В Краснограде Харьковской области из изолятора временного содержания во время прогулки в пятницу около 15.00 двое арестованных отогнули металлическую арматуру с решетки перекрытия прогулочного двора и сбежали.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, один из сбежавших - 28-летний житель Сахновщинского района, подозреваемый в разбое, другой - 20-летний житель Кегичевки, подозреваемый в краже.

"Около 21-00 сотрудниками сектора уголовного розыска Красноградского отдела полиции в ходе проведения розыскных мероприятий в пгт Зачепиловка вблизи железнодорожного вокзала был задержан 28-летний беглец. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины. Поиски второго беглеца продолжаются",- говорится в сообщении.

В информации также сообщаются приметы разыскиваемого мужчины: рост 165 см, волосы русые, телосложение худощавое, глаза голубые. Имеет многочисленные татуировки по всему телу.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Боевики обстреляли жилые кварталы Новолуганского, повреждена газовая труба

В Украине в ближайшие сутки удержится жара

Двух насильников задержала столичная полиция охраны

Пекин призвал Трампа воздерживаться от слов и действий, обостряющих ситуацию вокруг КНДР

Украинская армия с 2014 получила от "Укроборонпрома" почти 16 тыс. единиц техники и вооружения

ПОСЛЕДНЕЕ

Девять украинских военных ранены, один погиб от взрывного устройства в зоне АТО за сутки

Программой "Теплые кредиты" в июле 2017 воспользовалось в 4 раза больше ОСМД и ЖСК, чем годом ранее - Гройсман

В Японии разворачивают системы Patriot на случай ракетной угрозы КНДР

В Генштабе ВСУ призывают не волноваться из-за законопроекта, позволяющего РФ использовать ПВО на границах Беларуси и Украины

На украинских дорогах до конца сентября должны появиться 26 габаритно-весовых комплексов - Гройсман

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog6146.html
РЕКЛАМА