События

11:37 12.08.2017

Двух насильников задержала столичная полиция охраны

В Киеве возле станции метро "Славутич" наряд полиции охраны задержал двух мужчин, которые подозреваются в изнасиловании девушки.

Как сообщает в субботу полиция г.Киева на странице в соцсети Фейсбук, полицейские задержали подозреваемых через 30 минут после совершения преступления.

"Во время патрулирования наряд реагирования управления полиции охраны в г.Киеве заметил девушку, которая сидела на обочине дороги и плакала. Когда полицейские к ней обратились, 21-летняя женщина рассказала, что только что на ул.Заречной ее с применением физического насилия изнасиловали двое неизвестных мужчин", - сказано в сообщении.

Потерпевшая дала приметы подозреваемых. Обследуя прилегающую территорию, полицейские охраны заметили двух молодых людей, похожих по описанию. Мужчин задержали и доставили в управление полиции.

"На месте происшествия заявительница узнала в задержанных своих обидчиков. Злоумышленниками оказались 28-летний и 25-летний уроженцы Кировоградской области, оба находились в состоянии опьянения", - проинформировали в полиции.

Подозреваемых задержали, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Начато уголовное производство по ч.3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. За совершение преступления им грозит до 12 лет заключения.

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