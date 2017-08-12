На украинских дорогах до конца сентября должны появиться 26 габаритно-весовых комплексов - Гройсман

На дорогах Украины до конца сентября должны появиться 26 габаритно-весовых комплексов (ГВК), а к концу года должны быть закуплены еще 78 ГВК, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Недавно была информация, что остановили фуру весом до 100 тонн! Конечно, как бы качественно ни делали дороги, такие фуры быстро разрушат все. Но и этот вопрос тоже на нашем контроле", - написал В.Гройсман на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Премьер отметил, что задача закупить весовые комплексы была поставлена перед Министерством инфраструктуры Украины еще в прошлом году, однако проведенный тендер пришлось отменить и объявить заново.

"Теперь победитель, наконец, определен и 26 габаритно-весовых комплексов должны появиться на дорогах Украины уже до конца сентября. А к концу года их должно быть приобретено 78", - сообщил В.Гройсман.

Он выразил уверенность, что при надлежащем техническом обеспечении Государственная служба Украины по безопасности на транспорте обеспечит надлежащий контроль, что будет способствовать формированию новой культуры отношения к украинским дорогам "не только у тех, кто их строит и ремонтирует, но и у тех, кто ими пользуется - у предпринимателей, владельцев фур и водителей".