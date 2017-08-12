События

10:42 12.08.2017

На украинских дорогах до конца сентября должны появиться 26 габаритно-весовых комплексов - Гройсман

На дорогах Украины до конца сентября должны появиться 26 габаритно-весовых комплексов (ГВК), а к концу года должны быть закуплены еще 78 ГВК, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Недавно была информация, что остановили фуру весом до 100 тонн! Конечно, как бы качественно ни делали дороги, такие фуры быстро разрушат все. Но и этот вопрос тоже на нашем контроле", - написал В.Гройсман на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Премьер отметил, что задача закупить весовые комплексы была поставлена перед Министерством инфраструктуры Украины еще в прошлом году, однако проведенный тендер пришлось отменить и объявить заново.

"Теперь победитель, наконец, определен и 26 габаритно-весовых комплексов должны появиться на дорогах Украины уже до конца сентября. А к концу года их должно быть приобретено 78", - сообщил В.Гройсман.

Он выразил уверенность, что при надлежащем техническом обеспечении Государственная служба Украины по безопасности на транспорте обеспечит надлежащий контроль, что будет способствовать формированию новой культуры отношения к украинским дорогам "не только у тех, кто их строит и ремонтирует, но и у тех, кто ими пользуется - у предпринимателей, владельцев фур и водителей".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Пекин призвал Трампа воздерживаться от слов и действий, обостряющих ситуацию вокруг КНДР

Украинская армия с 2014 получила от "Укроборонпрома" почти 16 тыс. единиц техники и вооружения

Задержанные в Испании украинские моряки находятся в удовлетворительном состоянии

Боевики из подствольных гранатометов обстреляли КПВВ "Марьинка"

За минувшие сутки один военнослужащий погиб, 6 получили ранения

ПОСЛЕДНЕЕ

В Генштабе ВСУ призывают не волноваться из-за законопроекта, позволяющего РФ использовать ПВО на границах Беларуси и Украины

30 детей погибли в Индии из-за проблем с кислородом

Трамп отказался говорить с президентом Венесуэлы до восстановления демократии в этой стране - Белый дом

Уже более 1,5 тыс. жителей Днепропетровской области поступили на контрактную службу

Трамп пригрозил Пхеньяну дополнительными санкциями и "нехорошим" вариантом решения северокорейской проблемы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
стоимость роботов
РЕКЛАМА