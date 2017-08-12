События

10:29 12.08.2017

Украинская армия с 2014 получила от "Укроборонпрома" почти 16 тыс. единиц техники и вооружения

Государственный концерн "Укроборонпром" за три года передал украинской армии почти 16 тыс. единиц военной техники и вооружения, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Украинская армия стала сильнее почти 16 тыс. единиц военной техники и вооружения благодаря Государственному концерну "Укроборонпром"", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

На сайте госконцерна утоняется, что предприятия-участники "Укроборонпрома" передали 15 тыс. 903 единицы вооружения и военной техники для украинской армии. Так, с июля 2014 года по июль 2017 года украинские войска усилили 5 тыс. 281 единица новой и модернизированной техники, 7 тыс. 164 единицы отремонтированной и восстановленной, а также передано 3 тыс. 458 единиц ЗИП, узлов и агрегатов.

Среди нового и модернизированного вооружения и военной техники большинство составляет ракетно-артиллерийское вооружение, а также ракеты и боеприпасы – 1тыс. 061 единиц и 2 тыс. 613 единиц соответственно.

Военные также получили 1 тыс. 277 новых и модернизированных систем радиолокации, радиоэлектронной борьбы и средств связи, 295 единиц бронетехники, артиллерии и специальной техники, а также 35 единиц авиационной техники и оборудования.

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