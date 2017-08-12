Задержанные в Испании украинские моряки находятся в удовлетворительном состоянии

Задержанные в Испании по подозрению в контрабанде наркотиков украинские моряки содержатся в заведении содержания г.Альмерия и находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил "Радио Свобода" начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич

По словам представителя внешнеполитического ведомства, украинский консул поддерживает постоянный контакт с адвокатом и испанскими правоохранительными органами, которые ведут данное дело.

"Задержанные обеспечены государственным адвокатом, а также русскоязычным переводчиком... Задержанные находятся в удовлетворительном состоянии, жалоб на условия содержания и санитарно-гигиенические условия не заявляют, они имеют возможность общаться с родными в Украине", - сказал В.Кирилич.

Он отметил, что по предварительной информации, дело украинских моряков будет передано в суд первой инстанции города Мадрид

По информации Maritime bulletin, 8 августа 2017 года испанские правоохранители задержали судно Lady Boss под флагом Коморских островов, в составе экипажа которого было 11 граждан Украины, а также двое граждан Болгарии. Задержание произошло в международных водах неподалеку от испанского порта Альмерия на основании Венской конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и с согласия государства флага судна. Во время обыска на борту судна было обнаружено наркотические вещества - 600 мешков гашиша весом около 18 т.