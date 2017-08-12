События

10:12 12.08.2017

Задержанные в Испании украинские моряки находятся в удовлетворительном состоянии

Задержанные в Испании по подозрению в контрабанде наркотиков украинские моряки содержатся в заведении содержания г.Альмерия и находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил "Радио Свобода" начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич

По словам представителя внешнеполитического ведомства, украинский консул поддерживает постоянный контакт с адвокатом и испанскими правоохранительными органами, которые ведут данное дело.

"Задержанные обеспечены государственным адвокатом, а также русскоязычным переводчиком... Задержанные находятся в удовлетворительном состоянии, жалоб на условия содержания и санитарно-гигиенические условия не заявляют, они имеют возможность общаться с родными в Украине", - сказал В.Кирилич.

Он отметил, что по предварительной информации, дело украинских моряков будет передано в суд первой инстанции города Мадрид

По информации Maritime bulletin, 8 августа 2017 года испанские правоохранители задержали судно Lady Boss под флагом Коморских островов, в составе экипажа которого было 11 граждан Украины, а также двое граждан Болгарии. Задержание произошло в международных водах неподалеку от испанского порта Альмерия на основании Венской конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и с согласия государства флага судна. Во время обыска на борту судна было обнаружено наркотические вещества - 600 мешков гашиша весом около 18 т.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Пекин призвал Трампа воздерживаться от слов и действий, обостряющих ситуацию вокруг КНДР

Украинская армия с 2014 получила от "Укроборонпрома" почти 16 тыс. единиц техники и вооружения

Боевики из подствольных гранатометов обстреляли КПВВ "Марьинка"

За минувшие сутки один военнослужащий погиб, 6 получили ранения

В Кропивницком прекращена деятельность межрегионального конвертцентра с многомиллионным оборотом

ПОСЛЕДНЕЕ

В Генштабе ВСУ призывают не волноваться из-за законопроекта, позволяющего РФ использовать ПВО на границах Беларуси и Украины

На украинских дорогах до конца сентября должны появиться 26 габаритно-весовых комплексов - Гройсман

30 детей погибли в Индии из-за проблем с кислородом

Трамп отказался говорить с президентом Венесуэлы до восстановления демократии в этой стране - Белый дом

Уже более 1,5 тыс. жителей Днепропетровской области поступили на контрактную службу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
сравнить цены на гейнеры на price.ua
РЕКЛАМА