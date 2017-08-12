События

09:45 12.08.2017

Боевики из подствольных гранатометов обстреляли КПВВ "Марьинка"

Незаконные вооруженные формирования в зоне проведения антитеррористической операции обстреляли из подствольных гранатометов контрольный пункт въезда/выезда "Марьинка" через линию разграничения в Донецкой области, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Вчера в районе проведения антитеррористической операции российско-террористические войска открыли огонь в направлении контрольного поста "Марьинка" на дорожном коридоре "Донецк-Курахово"", - сообщает пресс-служба ведомства в субботу.

Отмечается, что обстрел позиций, где несут службу пограничники вместе с военнослужащими Вооруженных сил Украины, длился больше часа и начался после 22:00.

"Огонь незаконные вооруженные формирования вели со стороны н.п. Александровка на неподконтрольной территории и использовали подствольные гранатометы и стрелковое оружие", - проинформировала Госпогранслужба.

Никто из украинских военнослужащих не пострадал.

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Интерфакс-Украина
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