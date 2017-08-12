События

09:10 12.08.2017

30 детей погибли в Индии из-за проблем с кислородом

Как минимум 30 детей погибли в государственной больнице индийского штата Уттар Прадеш из-за недостатка кислорода, сообщило в субботу агентство "Синьхуа".

Дети погибли в крупнейшей больнице штата, в медицинском колледже BRD. По словам одного их местных чиновников, баллоны с кислородом поставляла частная фирма, которая отказалась выполнять свою часть сделки из-за неуплаты. Смерти начались в четверг.

Министр здравоохранения заявил, что причиной смертей стали не перебои с кислородом. Он уточнил, что точная картина станет известна после расследования.

Это первый случай гибели такого количества детей в этой больнице.

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Интерфакс-Украина
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