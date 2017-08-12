События

08:41 12.08.2017

Трамп отказался говорить с президентом Венесуэлы до восстановления демократии в этой стране - Белый дом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро запросил телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в этой просьбе было отказано, сообщает Белый дом.

"Президент Трамп с радостью поговорит с лидером Венесуэлы, как только демократия будет восстановлена в этой стране", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что с начала работы новой администрации США Д.Трамп призывал Н.Мадуро уважать конституцию Венесуэлы, провести честные выборы, освободить политических заключенных, прекратить нарушения прав человека.

"Вместо этого Мадуро выбрал путь диктатуры", - подчеркивается в сообщении.

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Интерфакс-Украина
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