События

08:13 12.08.2017

Уже более 1,5 тыс. жителей Днепропетровской области поступили на контрактную службу

С начала 2017 года ряды Вооруженных сил Украины пополнили 1552 жителя Днепропетровской области. Контракт с армией подписало более 1,4 тыс. сержантов и солдат и более 130 офицеров, сообщили в управлении взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Днепропетровской облгосадминистрации.

"Вооруженные силы Украины гарантируют стабильную зарплату от 7 тыс грн в месяц, выплаты на оздоровление, возможность бесплатно получить высшее образование, льготное жилье полный соцпакет. Также контрактникам предоставляется обязательный ежегодный отпуск на 30 дней", - отметили в управлении.

Так же в управлении напомнили, что военнослужащими могут стать мужчины и женщины от 18 до 40 лет, которые имеют крепкое здоровье среднее образование и отсутствие судимостей. Контракт с Вооруженными силами подписывается сроком от шести месяцев до пяти лет.

Более подробную информацию можно получить в военкомате по месту жительства или в центрах занятости.

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Интерфакс-Украина
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