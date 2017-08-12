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07:50 12.08.2017

Трамп пригрозил Пхеньяну дополнительными санкциями и "нехорошим" вариантом решения северокорейской проблемы

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что рассматривает вопрос о введении дополнительных мощных санкций против КНДР.

"Мы рассматриваем вопрос о дополнительных санкций", - сказал он журналистам в своем гольф-клубе в Нью-Джерси, добавив, что речь идет об "очень сильных" ограничительных мерах.

По сообщению телеканала Си-Эн-Эн, президент подчеркнул, что видит шанс найти выгодный всем вариант решения северокорейской проблемы, но в то же время не исключил, что США придется прибегнуть к иным, менее привлекательным методам.

"Может произойти много всего хорошего, но в то же время не исключено, что мы можем прибегнуть к "плохому" решению", - сказал он.

На уточняющий вопрос о том, намекает ли он на возможность войны, Д.Трамп ответил: "Я думаю, вы сами знаете ответ на ваш вопрос".

Вместе с тем, президент заверил, что всегда, где это возможно, является сторонник мирного урегулирования споров. "Никто не любит мирные решения больше, чем президент Трамп", - заявил глава государства.

Кроме того, он сообщил, что в ближайшие часы намерен обсудить по телефону проблему КНДР с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Интерфакс-Украина
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