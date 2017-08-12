За минувшие сутки один военнослужащий погиб, 6 получили ранения – штаб

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики 20 раз открывали огонь по украинским позициям вследствие чего один военнослужащий погиб, 3 получили ранения, еще 3 – боевые травмы, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Прошлые сутки в районе проведения АТО завершилась очередной активизацией российско-оккупационных группировок вдоль всей линии разграничения. И если до 18.00 враг неудачно пытался почти всеми огневыми средствами поражения проверить нашу оборону в районе Авдеевки, то вечером напряжение переместилось на луганское направление", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

В районе Счастья и Новотошковского, по позициям ВСУ, боевики несколько раз применяли минометы и гранатометы. По опорному пункту на подступах к Сизому выпустили не менее 5 мин калибра 120-мм. Кроме того, ночью, они почти полчаса били со 120-мм миномета по украинским укреплениям в районе Крымского.

На приморском направлении из минометов, гранатометов и стрелкового оружия боевики дважды обстреливали украинский наблюдательный пункт неподалеку Лебединского. Также вооруженные провокации врага зафиксированы в районе Марьинки.

На донецком направлении, около 21.00, в результате обстрела позиций ВСУ из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов на окраинах Авдеевки, получил ранения один украинский военный. В ответ военнослужащие ВСУ, разрешенными средствами поражения, оперативно накрыли позиции врага.