В Киеве установили 17 рамок-распылителей воды – КГГА

Коммунальное объединение "Киевзеленстрой" установило в столичных парках и скверах 17 рамок-распылителей воды, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"По прогнозам синоптиков, в столице будет наблюдаться жаркая погода. КО "Киевзеленстрой" стало инициатором проекта "охлаждающая рамка". Специалисты коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений смонтировали и установили 17 рамок", – говорится в сообщении на сайте мэрии в пятницу.

В КГГА уточнили, что на "охлаждения" за 6 часов расходуется 1 куб м воды на 1 рамку. Материалом для них стала древесина, полученная от сухостойных и аварийных деревьев после санитарной обрезки. Также в конструкции прикреплены 10 форсунок-распылителей.

"Мы пытаемся создать комфорт в парках и скверах. Постоянно совершенствуем и находим новые методы и инструменты улучшения городского зеленого пространства. Киевлянам очень понравилась такая идея в парке "Победа", в котором установили конструкцию на прошлой неделе. Надеемся, что такие конструкции помогут киевлянам и гостям столицы легче переносить жару", - подчеркнул генеральный директор КО "Киевзеленстрой" Михаил Наконечный.

Рамки-распылители установлены в парках и скверах всех районов столицы: Голосеевский район - парк "Голосеевский"; Дарницкий район - парк "Позняки", сквер имени Кошица; Деснянский район - парки "Молодежный" и "Деснянский"; Днепровский район - парки "Тельбин" и "Победа"; Оболонский район - сквер на пересечении Оболонского проспекта с ул. Маршала Тимошенко; Печерский район - Мариинский парк; Подольской район - Куреневский парк и Красная Пресня; Святошинский район - парк "Совки"; Соломенский район - парк им. Островского, парк "Отрадный"; Шевченковский район - парк имени Т. Шевченко, сквер имени Гончара.

Кроме этого, специалисты КО "Киевзеленстрой" продолжают устанавливать арт-объекты, привносят эстетику в городское пространство. В частности, за полгода установлено 47 инсталляций.