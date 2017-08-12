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04:46 12.08.2017

Задержан создатель нормативно-правовой базы "министерства промышленности и торговли "ДНР" – правоохранители

Полиция задержала представителя министерства промышленности и торговли "ДНР", который создал нормативно-правовую базу ведомства боевиков, сообщила пресс-служба Нацполиции Донецкой области.

"Задержанный оказался "законодателем" террористов, он создал нормативно-правовую базу для так называемого министерства промышленности и торговли "ДНР" и занимался оформлением лицензий", – говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

"Делал то, что умею", - оправдывается задержанный "чиновник". В мирное время он занимал руководящую должность в одной из крупнейших украинских компаний.

В 2015 году 60-летний мужчина выехал из оккупированного Донецка в Лиман, где зарегистрировался как временно перемещенное лицо. Все время он жил "на два дома" - регулярно ездил в Донецк, где в течение некоторого времени проживал.

В один из таких приездов ему стало известно, что в "республике" начали формироваться министерства. Тогда он обратился с резюме в министерство промышленности и торговли "ДНР" и после собеседования с директором административного управления был принят на должность начальника отдела лицензирования департамента торговли.

Находясь на должности, человек создал нормативно-правовую базу для так называемого министерства промышленности и торговли "ДНР". Также занимался оформлением лицензий - на добычу полезных ископаемых, изготовления лекарств, ввоз наркотических и психотропных средств, утилизацию боеприпасов.

В ходе оперативных мероприятий о преступной деятельности "чиновника" узнали правоохранители.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.256 "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Всего с начала года в Донецкой области выявлено 177 боевиков, из них 152 задержаны, 25 - объявлены в розыск.

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Интерфакс-Украина
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