В Кропивницком прекращена деятельность межрегионального конвертцентра с многомиллионным оборотом – СБУ

Спецслужбы Кропивницкого остановили деятельность межрегионального конвертационного центра с многомиллионным оборотом, сообщники которого действовали в Киевской и Николаевской областях, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"Сотрудники СБ Украины совместно с фискальной службой под процессуальным руководством областной прокуратуры пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра с многомиллионным оборотом в Кропивницком", – говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

Правоохранители установили, что организовала нелегальный бизнес группа "дельцов", в которую входили работники банковской сферы. Основной офис злоумышленников находился в Кропивницком, сообщники действовали в Киевской и Николаевской областях. Через фиктивные бестоварные операции злоумышленники выводили в "тень" средства ряда коммерческих структур из разных регионов Украины. Конвертационный центр также "помогал" клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет.

При обысках в офисных помещениях конверта, по месту жительства и автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карты и документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок, а также мощное компьютерное оборудование, которое использовалось для "выращивания криптовалюты".

Правоохранители также во время задержания и обысков изъяли почти 350 тыс грн наличными.

По предварительному анализу изъятой документации, за время своей противоправной деятельности конвертцентр успел "отмыть" примерно 200 млн грн.

На данный момент заблокированы счета ряда фиктивных предприятий, задействованных организаторами конвертационного центра.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов и сборов) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.