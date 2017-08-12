Суд в Крыму оставил в силе арест 76-летнего пикетчика с болезнью Паркинсона

Верховный суд Крыма в пятницу вечером не удовлетворил апелляцию защиты 76-летнего Сервера Караметова на решение райсуда о 10-дневном аресте за неповиновение полиции во время одиночного пикета в поддержку замглавы меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза.

"Нашу апелляционную жалобу не удовлетворили, Сервер Караметов проведет 10 суток в тюрьме по абсолютно надуманному обвинению. Я уверен, что это акция устрашения", - заявил адвокат Эмиль Курбединов, выйдя из здания суда.

Защита не будет обжаловать дело в российских инстанциях, намерена обращаться в международные структуры, в том числе - в Европейский суд по правам человека, добавил он.

Пенсионер 8 августа вышел с плакатом к Верховному суду Крыма, где проходили прения по делу А.Чийгоза. Его задержали сотрудники полиции. На крымчанина составили два административных протокола - за нарушение порядка проведения публичного мероприятия и неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Железнодорожный райсуд Симферополя рассматривал админпротоколы два дня, 8 и 9 августа. По первому протоколу С.Караметова оштрафовали на 10 тысяч рублей. По второму - арестовали вечером 9 августа.

Международная неправительственная организация Amnesty International потребовала освободить пожилого мужчину.

"Он - узник совести, с болезнью Паркинсона, который должен быть немедленно и безоговорочно освобожден", - заявляет Amnesty International.

По словам адвокатов, у Караметова сильно нарушена моторика, также имеется глаукома.

А.Чийгоз обвиняется в организации массовых беспорядков на митинге 26 февраля 2014 года в Симферополе - в преддверии так называемого "референдума о вхождении Крыма в состав России". В результате драки и давки тогда погибли два человека и 79 получили травмы. С одной стороны на митинг под стенами крымского парламента вышли активисты партии "Русское единство" и казаки, с другой - сторонники меджлиса.

7-9 августа проходили прения по делу. Гособвинитель попросила суд приговорить зампреда меджлиса к восьми годам колонии, его адвокат Николай Полозов - оправдать. Суд 11 сентября вынесет приговор А.Чийгозу.