Советник президента США Кушнер вновь собирается на Ближний Восток – СМИ

Три советника президента США Дональда Трампа, включая его зятя Джареда Кушнера, совершат поездку на Ближний Восток в рамках политики Вашингтона по урегулированию конфликта между Израилем и палестинцами, сообщает американское издание "Хилл" со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

Кроме Дж.Кушнера, в поездке примет участие спецпредставитель президента на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт и советница Дина Хабиб Пауэлл, которые должны будут встретиться с руководителями Израиля, Палестинской национальной администрации, Катара, Иордании и Египта.

По словам представителя администрации США, дискуссии "будут сконцентрированы на том, как организовать содержательные израильско-палестинские мирные переговоры, на борьбе с экстремизмом, на ситуации в секторе Газа, в том числе на вопросе облегчения там гуманитарного кризиса".

"Президент Трамп ранее отмечал, что достижение прочного израильско-палестинского мирного соглашения будет трудным, но он остается оптимистичным в отношении того, что мир возможен", - добавил представитель Белого дома.

Сроки поездки советников не называются.

"Хилл" отмечает, что в ходе турне советники также могут предпринять попытки снизить напряженность между Катаром и рядом государств региона.

Издание напоминает, что в июне Дж.Кушнер и Дж.Гринблатт уже совершали поездку на Ближний Восток.