В Донецкой области заочно осудили прокурора-предателя, работающего на боевиков "ДНР" – прокуратура

Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено досудебное расследование преступной деятельности бывшего работника органов прокуратуры Украины, которая сотрудничает с боевиками "ДНР", сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"В ходе досудебного расследования установлено, что жительница. Донецка, будучи осенью 2014 освобожденной по собственному желанию с должности прокурора Донецкой межрайонной прокуратуры по надзору за соблюдением законов в природоохранной сфере, с января 2015 сотрудничает с террористической организацией "ДНР", – говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

В настоящее время предательница занимает должность так называемого заместителя начальника организационно-контрольного отдела "Генеральной прокуратуры ДНР", который осуществляет организационное обеспечение управленческих мероприятий "Генерального прокурора ДНР" и его заместителей и контролирует незаконную деятельность органов и подразделений ведомства.

В Прокуратуре уточнили, что пособница террористов предоставляет преступные приказы подчиненным ей лицам и осуществляет контроль за соблюдением нормативно-правовых актов, принятых вопреки Конституции Украины и направленных на нарушение прав граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Донбасса.

Действия обвиняемой квалифицированы как участие и содействие деятельности террористической организации (ч.1 ст.258-3 УК Украины).

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для проведения заочного судебного разбирательства.

Экс-прокурору грозит лишение свободы до 15 лет.