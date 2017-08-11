События

23:42 11.08.2017

В Донецкой области заочно осудили прокурора-предателя, работающего на боевиков "ДНР" – прокуратура

Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено досудебное расследование преступной деятельности бывшего работника органов прокуратуры Украины, которая сотрудничает с боевиками "ДНР", сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"В ходе досудебного расследования установлено, что жительница. Донецка, будучи осенью 2014 освобожденной по собственному желанию с должности прокурора Донецкой межрайонной прокуратуры по надзору за соблюдением законов в природоохранной сфере, с января 2015 сотрудничает с террористической организацией "ДНР", – говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

В настоящее время предательница занимает должность так называемого заместителя начальника организационно-контрольного отдела "Генеральной прокуратуры ДНР", который осуществляет организационное обеспечение управленческих мероприятий "Генерального прокурора ДНР" и его заместителей и контролирует незаконную деятельность органов и подразделений ведомства.

В Прокуратуре уточнили, что пособница террористов предоставляет преступные приказы подчиненным ей лицам и осуществляет контроль за соблюдением нормативно-правовых актов, принятых вопреки Конституции Украины и направленных на нарушение прав граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Донбасса.

Действия обвиняемой квалифицированы как участие и содействие деятельности террористической организации (ч.1 ст.258-3 УК Украины).

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для проведения заочного судебного разбирательства.

Экс-прокурору грозит лишение свободы до 15 лет.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Четверо бойцов ВСУ ранены, один травмирован из-за обстрелов со стороны боевиков

Киев считает противоправным введение РФ запрета на судоходство через Керченский пролив

Российский суд приговорил украинца Артура Панова к восьми годам колонии

Украинские морпехи приняли участие в учениях "Платинум Лайон-2017"

С начала года на Донбассе вследствие боев погибли 62 гражданских лица

ПОСЛЕДНЕЕ

Советник президента США Кушнер вновь собирается на Ближний Восток – СМИ

В Калифорнии мусульманка отсудила $85 тыс. за то, что офицер полиции заставила ее снять хиджаб

"Стена" на границе с РФ необходима, а вину подозреваемых в растрате средств на проект должен установить суд – глава Госпогранслужбы

Граждане Украины не пострадали в железнодорожной катастрофе в египетской Александрии

Россия усиливает границу с ОРДЛО, чтобы ограничить проникновение боевиков на ее территорию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА