"Стена" на границе с РФ необходима, а вину подозреваемых в растрате средств на проект должен установить суд – глава Госпогранслужбы

Реализация проекта обустройства украинско-российской государственной границы "Стена" необходима, отмечает глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикало.

"Те угрозы, которые на сегодняшний день есть, требуют реагирования. Эта интеллектуальная граница с Российской Федерацией, я считаю, что она очень необходима", - сказал он в интервью "5 каналу", обнародованном в пятницу вечером.

Он напомнил, что проект "Стена" включает в себя комплекс инженерных сооружений, противотанковые рвы, забор заградительный.

Как отметил глава погранведомства, такое обустройство границы с РФ будет препятствовать нелегальной миграции, контрабандной деятельности, проникновению диверсионно-разведывательных групп.

По словам П.Цигикало, таким образом, оборудовано уже 276 км границы с Россией. "Если сравнить те задержания, которые есть вообще на российской границе и на этом участке, то можно сказать, что это где-то 100 к 1", - добавил он.

Комментируя ситуацию с тем, что среди подозреваемых в растрате выделенных на проект средств есть чиновники Госпогранслужбы, П.Цигикало подчеркнул: "Наши офицеры, которые сейчас задержаны, думаю, их вину докажет или не докажет суд. Мы не можем сейчас сказать, что непосредственно эти должностные лица (виновны – ИФ)…Они на сегодняшний день задержаны. Идут следственные действия".