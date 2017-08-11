События

21:22 11.08.2017

Россия усиливает границу с ОРДЛО, чтобы ограничить проникновение боевиков на ее территорию

Россия усиливает границу с Украиной на участке, граничащем с отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), чтобы препятствовать проникновению боевиков на ее территорию, сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикало.

Так, в интервью "5 каналу" в пятницу вечером, на вопрос журналиста, соответствует ли действительности информация, что РФ усилила этот участок границы с тем, чтобы не допустить перехода на ее территорию в частности членов бандформирований, П.Цигикало заявил: "Да. Факт подтверждается. Из разных источников".

При этом глава Госпогранслужба добавил: "Это соответствующий сигнал для нас, что не все у них так хорошо".

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Интерфакс-Украина
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