Строительство базы ВМС в Очакове полностью соответствует действующему законодательству Украины

Строительство оперативного центра ВМС Украины на военно-морской базе в Очакове (Николаевская обл.) инженерными подразделениями ВМС США полностью соответствует действующему законодательству Украины, подчеркивает народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз.

Как сообщает пресс-служба партии "Блок Петра Порошенко", в своей странице в соцсети Фейсбук И.Фриз прокомментировала недавние высказывания зампреда комитета Совфеда России по обороне и безопасности Франца Клинцевича о якобы провокации со стороны ВМС США: "Очевидно, Франц Клинцевич не заметил изменений в законодательном поле и внешней политике Украины".

Украинский парламентарий напомнила, что в этом году Верховная Рада принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внешнеполитического курса Украины)".

"Законопроект позволил четко установить курс Украины на приобретение членства в Североатлантическом Альянсе. Хочу напомнить Францу Клинцевичу, что внеблоковый статус был отменен Украиной вскоре после аннексии Крыма и начала российской агрессии на Донбассе", - подчеркнула И.Фриз.

Нардеп отметила, что Украина рассматривает такое строительство как насущную необходимость в рамках повышения обороноспособности государства, развития ВМС Украины, а также проведение и координации совместных мер безопасности со странами-членами НАТО.

"Такая необходимость вызвана многолетней политикой РФ, направленной на уничтожение украинской независимости и суверенитета, а с 2014 года - ведением необъявленной войны", - подчеркнула она.

В пресс-службе партии отметили, что И.Фриз предложила Ф.Клинцевичу не утруждать себя угрозами в адрес США и Украины: "Украина и в дальнейшем будет расширять и углублять сотрудничество со странами Североатлантического альянса с целью создания мирного и безопасного пространства в Восточной Европе".