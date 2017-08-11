События

20:00 11.08.2017

Климкин выразил соболезнования родным жертв железнодорожной катастрофы в Александрии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования родственникам погибших в результате железнодорожной катастрофы в г.Александрия (Египет).

"Самые глубокие соболезнования семьям погибших в сегодняшнем крушении поезда в Александрии, Египет. Скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал П.Климкин на своей странице в микроблоге Твиттер в пятницу.

Ранее в этот день сообщалось, что в египетском городе Александрия столкнулись два поезда, один из которых следовал из Каира, а другой - из Порт-Саида. По информации сайта египетского издания "Аль-Ахрам", в результате железнодорожной катастрофы 28 человек погибли и 74 получили ранения. Окончательное число жертв катастрофы еще предстоит установить.

Премьер-министр Египта Исмаил Шериф заявил, что все больницы в Александрии переведены на усиленный режим работы для помощи пострадавшим.

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Интерфакс-Украина
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