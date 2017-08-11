Законопроект по восстановлению военных судов предусматривает создание около 12-14 гарнизонных судов и Военную палату

Разработанный законопроект по восстановлению военных судов предусматривает создание около 12-14 гарнизонных судов, Военный апелляционный суд и Военную палату, сообщил офицер управления правового обеспечения Генерального штаба Вооруженных сил Украины, полковник юстиции Юрий Бобров.

"Законопроект по восстановлению военных судов уже разработан. Согласно ему планируется создать около 12-14 гарнизонных судов, Военный апелляционный суд и Военную палату. Также в перспективе предполагается передать в юрисдикцию военных судов дела по амнистии участников незаконных вооруженных формирований", - цитирует Ю.Боброва пресс-служба Министерства обороны Украины в пятницу.

По информации Минобороны, на сегодняшний день военные суды эффективно действуют в более чем 40 странах мира, в том числе в 12 странах Европы.

По словам Ю.Боброва, случаи предвзятого расследования уголовных производств в отношении военных и дальнейшее рассмотрение их судами, которые находятся в районе АТО, подтверждают необходимость восстановления деятельности военных судов.

"Дела в отношении военнослужащих по правонарушениям, совершенным в зоне военного конфликта, должны рассматриваться, прежде всего, компетентным судом с соблюдением принципа верховенства права - беспристрастно и объективно. И скажите, может ли суд общей юрисдикции – районный или городской – который в определенной степени находится под информационным влиянием противника, объективно рассмотреть дело в отношении военнослужащего. По моему убеждению – нет", - сказал Ю.Бобров.

Председатель общественной организации "Международное правозащитное движение "Единство Украины" полковник Виктор Шидлюх указал на то, что очень часто обвинения выдвигаются без состава преступления и необходимых доказательств. "Например, военнослужащий при исполнении обязанностей военной службы в районе АТО защищался от нападения, а ему инкриминируют покушение на убийство, - пояснил В.Шидлюх.

По мнению правозащитника, граждане в районе АТО находятся под активным влиянием враждебной пропаганды, поэтому рассмотрение дел местными судами в отношении военнослужащих ВСУ не может быть объективным, и дела в отношении военнослужащих следует перенаправить в другие регионы.