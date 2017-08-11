Четверо бойцов ВСУ ранены, один травмирован из-за обстрелов со стороны боевиков

В районе проведения АТО в пятницу снова обострилась ситуация под Авдеевкой (Донецкая область), где с полуночи группировки боевиков трижды, почти по часу, обстреливали позиции ВСУ на подступах к этому населенному пункту, в результате чего четверо украинских военных были ранены или травмированы, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук сводке по состоянию на 18.00 пятницы отмечается, что боевики обстреливали позиции ВСУ из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. "В ответ украинские военные накрывали противника огнем, заставляя соблюдать режим тишины. К сожалению, в результате этих противостояний 3 наших бойцов получили ранения, еще один был травмирован", - говорится в информации.

В штабе АТО отметили, что по оперативным данным дневной обстрел украинских позиций боевики устроили для демонстрации представителям ОБСЕ напряженной ситуации в Авдеевке.

"В этом районе преступники уже неоднократно стремятся навязать совместный отвод сил от линии разграничения и создание так называемой "Авдеевской серой зоны". В то же время силы АТО никогда не планировали менять позиции, поэтому город находится и будет находиться под контролем и защитой Вооруженных сил Украины", - подчеркивают в пресс-центре штаба спецоперации.

Кроме того, говорится в сводке, ночью на Луганском направлении боевики били из гранатометов неподалеку Новоалександровки. "А во время обстрела нашего опорного пункта в Крымском, еще один украинский защитник получил ранения", - добавили в пресс-центре.