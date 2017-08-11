Киев считает противоправным введение РФ запрета на судоходство через Керченский пролив

Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с введением Российской Федерацией запрета на судоходство через Керченский пролив в течение августа и сентября 2017 года, связанного со строительством моста, и подчеркивает противоправность таких действий.

"Строительство моста через Керченский пролив является незаконным в соответствии с международным правом, поскольку Украина как прибрежное государство по отношению к Крымскому полуострову не предоставляла согласие на такое строительство", - говорится в комментарии МИД Украины, которое в пятницу распространила его пресс-служба.

Киев также обеспокоен негативным воздействием строительства моста на окружающую среду и навигацию через Керченский пролив.

"Введение Российской Федерацией в одностороннем порядке ограничения на морское судоходство через Керченский пролив является очередным грубым попранием Российской Федерацией норм международного права. Соответствующая нота протеста направлена российской стороне", - сообщили в МИД.

Как сообщалось, в июне 2017 года стало известно о подготовке Министерством транспорта РФ проекта приказа о закрытии Керченского пролива в акватории его судоходной части Керчь-Еникальского канала на 23 суток в августе-сентябре 2017 года для постановки арки моста.

В связи с этим Мининфраструктуры Украины заявило об уведомлении в Международную морскую организацию, поскольку такие действия со стороны РФ могут нанести значительный ущерб не только безопасности судоходства, но и национальной безопасности Украины в целом.

Российские СМИ со ссылкой на распоряжение администрации морских портов Черного моря РФ 9 августа сообщили, что Россия перекрыла Керченский пролив для всех судов, кроме судов Военно-морского флота России и кораблей федеральных органов безопасности России - с 06:00 до 18:00.

В российских СМИ утверждают, что в ходе монтажа арочных пролетов на фарватерные опоры керченского моста в августе-сентябре не планируется полное закрытие навигации, а лишь временно - минимум четыре продолжительных "окна".