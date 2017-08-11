События

17:46 11.08.2017

Число жертв столкновения двух поездов в Египте выросло до 28 человек

Число погибших в результате железнодорожной катастрофы в египетском городе Александрия достигло 28 человек, 74 получили ранения, сообщает сайт египетского издания "Аль-Ахрам".

Ранее сообщалось о гибели 20 человек.

В пятницу в Александрии столкнулись два поезда, один из которых следовал из Каира, а другой - из Порт-Саида.

Премьер-министр Египта Исмаил Шериф заявил, что все больницы в Александрии переведены на усиленный режим работы для помощи пострадавшим.

В свою очередь в министерстве здравоохранения заявили изданию "Аль-Ахрам", что окончательное число жертв катастрофы еще предстоит установить.

Генпрокурор Египта Набиль Садик отдал распоряжение начать расследование причин железнодорожной катастрофы.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Четверо бойцов ВСУ ранены, один травмирован из-за обстрелов со стороны боевиков

Киев считает противоправным введение РФ запрета на судоходство через Керченский пролив

Российский суд приговорил украинца Артура Панова к восьми годам колонии

Украинские морпехи приняли участие в учениях "Платинум Лайон-2017"

С начала года на Донбассе вследствие боев погибли 62 гражданских лица

ПОСЛЕДНЕЕ

HBO предложил похитившим сценарии "Игры престолов" хакерам $250 тыс. в биткойнах

Amnesty International требует отпустить арестованного в Крыму 76-летнего пикетчика с болезнью Паркинсона

В Киеве из-за жары превышена норма загрязнения воздуха в ряде районов

Реализации проекта "Стена" мешает недофинансирование и политическая составляющая

Украинские и зарубежные правоохранители ликвидировали международный канал торговли людьми

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog827.html
РЕКЛАМА